В Красноярске следователи разыскивают педофила

В Красноярске разыскивают педофила, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки. По данным следственного комитета, неизвестный напал на ребенка в середине сентября во дворе школы по улице Энергетиков. С места преступления маньяк скрылся. За месяц установить его местоположение не удалось, поэтому следователи просят помощи красноярцев в розыске мужчины.

«Со слов девочки, мужчине около 30 лет, среднего телосложения, рост — около 155 см. В ходе предварительного следствия потерпевшей был составлен рисованный портрет мужчины, который подозревается в совершении преступления», - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Всех, кому что-либо известно о мужчине на фото, просят сообщить по телефону: 2-27-06-45.

Фото: СК по краю