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В Красноярске следователи разыскивают педофила

Главная Происшествия
Красноярск
14:06 9 Октября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске разыскивают педофила, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки. По данным следственного комитета, неизвестный напал на ребенка в середине сентября во дворе школы по улице Энергетиков. С места преступления маньяк скрылся. За месяц установить его местоположение не удалось, поэтому следователи просят помощи красноярцев в розыске мужчины.

«Со слов девочки, мужчине около 30 лет, среднего телосложения, рост — около 155 см. В ходе предварительного следствия потерпевшей был составлен рисованный портрет мужчины, который подозревается в совершении преступления», - сообщили в пресс-службе силового ведомства. 

Всех, кому что-либо известно о мужчине на фото, просят сообщить по телефону: 2-27-06-45.

В Красноярске следователи разыскивают педофила

Фото: СК по краю 

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