Пассажир скончался во время полета из Красноярска в Москву

8 октября вечером самолет «Красноярск-Москва» авиакомпании S7 экстренно сел в Омске из-за недомогания пассажира. Как стало известно сегодня, мужчина скончался в полете. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минздрав Омской области.

По данным медиков, мужчина почувствовал себя плохо еще до посадки в самолет. В полете его состояние ухудшилось. Несмотря на проводимые реанимационные действия, спасти его не удалось. Пассажир умер, не долетев до Омска.

По словам очевидцев, на борту самолета «Красноярск-Москва» находился врач, который помогал пассажиру, но это не помогло. Причины смерти пассажира выясняют следователи.