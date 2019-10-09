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Пассажир скончался во время полета из Красноярска в Москву

Главная Происшествия
Красноярск
12:25 9 Октября 2019
красноярск, происшествия, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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8 октября вечером самолет «Красноярск-Москва» авиакомпании S7 экстренно сел в Омске из-за недомогания пассажира. Как стало известно сегодня, мужчина скончался в полете. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минздрав Омской области. 

По данным медиков, мужчина почувствовал себя плохо еще до посадки в самолет. В полете его состояние ухудшилось. Несмотря на проводимые реанимационные действия, спасти его не удалось. Пассажир умер, не долетев до Омска. 

По словам очевидцев, на борту самолета «Красноярск-Москва» находился врач, который помогал пассажиру, но это не помогло. Причины смерти пассажира выясняют следователи. 

 

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