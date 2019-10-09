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В Солнечном женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры

Главная Происшествия
Красноярск
10:20 9 Октября 2019
красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Жительница многоэтажки в микрорайоне Солнечный выпрыгнула из окна горящей квартиры на пятом этаже. В соцсетях опубликовано видео пожара на ул. Петрушина. 

По словам очевидцев, женщина пыталась спастись от огня. Сначала она повисла на балконе, но не смогла удержаться и упала. Мужчина, который остался в квартире, погиб от отравления продуктами горения. Пострадавшую увезли в больницу. 

По информации МЧС, квартира в Солнечном загорелась накануне в 17:08. В тушении участвовали 18 человек и 7 единиц техники. На ликвидацию пожара ушло менее часа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Причины ЧП выясняют дознаватели. К моменту приезда пожарных из горящей многоэтажки самостоятельно вышли 15 человек, из них 8 детей.

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