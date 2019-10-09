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В кабинете первого вице-мэра Красноярска прошли обыски

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Красноярск
09:22 9 Октября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В кабинете первого вице-мэра Красноярска Владислава Логинова прошли обыски. Накануне на рабочее место высокопоставленного чиновника нагрянули силовики. Что именно интересовало ФСБ, не сообщается. Однако после визита правоохранителей Логинов продолжил работать в обычном режиме.

«Обыски закончились. Сотрудники ФСБ осмотрели кабинет, все оставили на своих местах, в том числе и меня. Позже сказали, чтобы я продолжил работать. Пояснений особых они не дали, только уточнили, что нужно найти следы каких-то денежных знаков. Чувствую я себя нормально и готов ко всем поворотам», – рассказал первый заместитель главы города Владислав Логинов в интервью журналистам.

Источники в правоохранительных органах сообщили СМИ, что обыски у Логинова проводились в рамках уголовного дела Ирины Тюриной.

Напомним, по версии силовиков, в мэрии действовала преступная группировка. Одним из организаторов была задержанная в минувшие выходные замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений. Подозреваемые в коррупции нарушали закон на протяжении нескольких лет по отлаженной схеме с четким распределением ролей. Используя свои должностные полномочия, чиновники намеренно чинили препятствия для работы предпринимателей, искусственно создавая условия, при которых коммерсанты вынуждены были идти на дачу взяток.

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