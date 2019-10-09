В Красноярске заместитель директора школы попалась на взятке

Заместитель директора школы №16 в Красноярске попала под следствие по подозрению в получении взятки. По версии следственного комитета, руководство учебного учреждения заключило контракт на уборку с клининговой компанией. Для подписания актов выполненных работ замдиректора школы по административно-хозяйственной работе предложила руководителю организации фиктивно трудоустроить своего знакомого.

«Директор, понимая что человек будет трудоустроен фиктивно, предложил ей передать в счет оплаты его труда, 28 тысяч рублей, которые были переведены на банковскую карту заместителя директора школы», — отметили в пресс-службе силового ведомства.

Подозреваемая в получении взятки полностью признала свою вину. Она находится под подпиской о невыезде, передает корреспондент Sibnovosti.ru.