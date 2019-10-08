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Бывший гендиректор строительной компании в Красноярске попал под следствие за растрату средств дольщиков

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Красноярск
15:30 8 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратура проводит проверку о долевом строительстве при возведении многоэтажки в пер. Светлогорский. Работы на объекте с 2017 года ведет компания «Крепость». Специалисты надзорного ведомства установили, что за все время строительство велось всего месяц – с сентября по октябрь 2017 года.

До сих пор у стройфирмы нет заключения о степени готовности объекта, а также соглашения с банком об использовании эскроу-счетов для расчетов по договорам долевого участия – это обязательная процедура.

«Таким образом, привлечение организацией денежных средств граждан и юридических лиц для строительства многоквартирного дома невозможно, может повлечь за собой существенное нарушение имущественных прав указанных лиц. В целях предупреждения несоблюдения требований законодательства о долевом строительстве прокуратурой Советского района Красноярска руководителю ООО «Крепость» объявлено предостережение о недопустимости нарушения порядка привлечения денежных средств участников долевого строительства», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой прокуратуры.

Кроме того, прокуратура выяснила, что бывший генеральный директор компании «Крепость», занимавший этот пост с 2009 по 2017 год, присвоил себе деньги дольщика в размере более 3 млн рублей. При этом обязательства по строительству объекта не выполнены. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата».

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