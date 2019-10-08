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Водитель грузовика въехал в припаркованные фуры на Семафорной

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Красноярск
11:45 8 Октября 2019
происшествия, авария, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске на ул. Семафорная утром произошла серьезная авария с грузовыми автомобилями. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 

По предварительным данным ГИБДД, около 4:50 8 октября водитель грузовика Mitsubishi ехал по ул. Семафорная в сторону ул. Мичурина. По пути он на скорости врезался в фуру Scania, которая была припаркована на обочине. От удара Scania въехала в грузовик Volvo.

В аварии есть пострадавший — это 44-летний мужчина, который совершил столкновение. Его с травмами госпитализировали в больницу. 

По словам красноярцев, фуры на ул. Семафорной часто паркуют на обочине — это мешает потоку машин, из-за чего на участках образуются пробки. 

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