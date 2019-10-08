Водитель грузовика въехал в припаркованные фуры на Семафорной

В Красноярске на ул. Семафорная утром произошла серьезная авария с грузовыми автомобилями. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным ГИБДД, около 4:50 8 октября водитель грузовика Mitsubishi ехал по ул. Семафорная в сторону ул. Мичурина. По пути он на скорости врезался в фуру Scania, которая была припаркована на обочине. От удара Scania въехала в грузовик Volvo.

В аварии есть пострадавший — это 44-летний мужчина, который совершил столкновение. Его с травмами госпитализировали в больницу.

По словам красноярцев, фуры на ул. Семафорной часто паркуют на обочине — это мешает потоку машин, из-за чего на участках образуются пробки.