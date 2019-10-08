ФСБ сообщила о деятельности преступной группы в администрации Красноярска

Должностные лица администрации Красноярска в течение длительного времени совершали незаконные сделки с муниципальным имуществом по отлаженной схеме, сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ. По версии силовиков, в мэрии действовала преступная группировка. Одним из организаторов была задержанная в минувшие выходные замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Ирина Тюрина.

«На протяжении длительного времени УФСБ реализовывало комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на документирование противозаконной деятельности каждого из участников преступной группы, действовавших на протяжении нескольких лет по отлаженной схеме с четким распределением ролей», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе ФСБ.

Подозреваемые в коррупции были задержаны с поличным в момент получения взятки в размере 450 тысяч рублей от бизнесмена, работающего в сфере общепита. Он заплатил за содействие в заключении договора аренды недвижимости.

«Чиновники, используя свои должностные полномочия, намеренно чинили препятствия для работы местных предпринимателей, искусственно создавая условия, при которых коммерсанты вынуждены были идти на дачу взяток. Должностные лица, а также их посредники были задержаны в момент получения указанной суммы», — добавили в силовом ведомстве.

Чиновнице из администрации города, а также ее соучастнику — директору коммерческой фирмы – суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Местонахождение еще одной посредницы в настоящее время устанавливается, добавили в следственном комитете.