В Лесосибирске футбольные ворота придавили школьника

В Лесосибирске на 12-летнего школьника упали футбольные ворота. Ребенка доставили в красноярскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, сообщили в следственном комитете.

Инцидент произошел 5 октября. В тот день школьник был на дискотеке, после чего отправился на футбольное поле у Дома культуры. Парень начал качаться на воротах, которые, как позже выяснилось, не были закреплены. В итоге конструкция придавила мальчика. Сейчас он находится в хирургическом отделении красноярской больницы, где его должны прооперировать.

«В настоящее время следователем устанавливается ответственный за содержание спортивной площадки, опрашиваются родители потерпевшего, изучается медицинская документация», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.