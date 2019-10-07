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В Лесосибирске футбольные ворота придавили школьника

Главная Происшествия
Красноярск
15:21 7 Октября 2019
красноярск, происшествия, больница
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Лесосибирске на 12-летнего школьника упали футбольные ворота. Ребенка доставили в красноярскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, сообщили в следственном комитете. 

Инцидент произошел 5 октября. В тот день школьник был на дискотеке, после чего отправился на футбольное поле у Дома культуры. Парень начал качаться на воротах, которые, как позже выяснилось, не были закреплены. В итоге конструкция придавила мальчика. Сейчас он находится в хирургическом отделении красноярской больницы, где его должны прооперировать.

«В настоящее время следователем устанавливается ответственный за содержание спортивной площадки, опрашиваются родители потерпевшего, изучается медицинская документация», — говорится в сообщении ведомства. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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