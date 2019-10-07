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Красноярскую чиновницу поймали на взятке

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Красноярск
13:00 7 Октября 2019
красноярск, происшествия, чиновники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Заместителя главы департамента имущества и земельных отношений красноярской мэрии Ирину Тюрину поймали на взятке. Центральный районный суд уже избрал меру пресечения для чиновницы — она проведет под стражей два месяца. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на высшую инстанцию. 

По факту получения взятки возбуждено уголовное дело. В официальных структурах силовых ведомств информацию о задержании чиновницы журналистам пока не подтверждают. 

Отмечается, что речь идет о взятке в размере 2 млн рублей. СМИ сообщают, что подозреваемая была посредником при передаче денег. Она якобы помогала заключать контракты по продаже муниципального имущества по выгодным ценам. 

Отметим, что Ирина Тюрина осуществляет руководство и контроль за деятельностью трех отделов департамента имущества и земельных отношений Красноярска. 

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