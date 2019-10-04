Ачинского депутата заподозрили в незаконной вырубке леса на 7,5 млн рублей

В Ачинске полицейские и сотрудники ФСБ по итогам масштабных проверок в лесной отрасли края вышли на след депутата местного Горсовета — его подозревают в незаконной рубке деревьев на сумму почти 7,5 млн рублей. Об этом рассказали в краевом следственном комитете.

Подозреваемый также возглавлял Ачинское и Большеулуйское лесничества. В конце 2017 года экс-чиновник незаконно организовал рубку кедров в Южно-Кытатском участковом лесничестве.

«В результате причинен ущерб бюджету РФ в размере 7,2 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи не называют имя подозреваемого. По данным СМИ, задержанным является Игорь Трикман, который уволился с должности лесничего в конце апреля текущего года.