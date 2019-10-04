Локомотив столкнулся с грузовиком на юге Красноярского края

В Курагинском районе края, на станции Щетинкино водитель КамАЗа выехал на железнодорожные пути и столкнулся с локомотивом. Тягач двигался со стороны Абакана, сообщили 4 октября в пресс-службе региональной полиции.

Предварительно установлено, что виновником аварии стал водитель грузовика — он выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. От удара грузовую машину перевернуло на бок — корпус фуры сильно пострадал.

«В результате ДТП 37-летний водитель автомобиля получил различные травмы и был доставлен в курагинскую районную больницу. Машинисты локомотива не пострадали», — говорится в сообщении ведомства.

О последствиях аварии рассказали в КрасЖД.

«В результате ДТП произошел сход одной тележки локомотива, нарушен габарит пути. Была задержка пассажирского поезда №124 Абакан – Красноярск на 1 час 30 минут. На движение других пассажирских поездов ситуация не повлияла. Для устранения последствий оперативно поднят восстановительный поезд станции Кошурниково», — пояснили в пресс-службе.

Другие обстоятельства аварии устанавливаются.