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Локомотив столкнулся с грузовиком на юге Красноярского края

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Красноярск
09:58 4 Октября 2019
происшествия, красноярск, поезд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Курагинском районе края, на станции Щетинкино водитель КамАЗа выехал на железнодорожные пути и столкнулся с локомотивом. Тягач двигался со стороны Абакана, сообщили 4 октября в пресс-службе региональной полиции. 

Предварительно установлено, что виновником аварии стал водитель грузовика — он выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. От удара грузовую машину перевернуло на бок — корпус фуры сильно пострадал. 

«В результате ДТП 37-летний водитель автомобиля получил различные травмы и был доставлен в курагинскую районную больницу. Машинисты локомотива не пострадали», — говорится в сообщении ведомства. 

О последствиях аварии рассказали в КрасЖД. 

«В результате ДТП произошел сход одной тележки локомотива, нарушен габарит пути. Была задержка пассажирского поезда №124 Абакан – Красноярск на 1 час 30 минут. На движение других пассажирских поездов ситуация не повлияла. Для устранения последствий оперативно поднят восстановительный поезд станции Кошурниково», — пояснили в пресс-службе. 

Другие обстоятельства аварии устанавливаются. 

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