В Красноярске ночью сгорела столетняя усадьба

В Красноярске на ул. Ленина сгорел памятник культуры — старинный доходный дом XX века, сообщили Sibnovosti.ru очевидцы ночного пожара.

В МЧС журналистам рассказали, что информация о ЧП в нежилом брусовом доме на улице Ленина, 154 поступила в 2:00 2 октября. На ликвидацию пожара направили бригаду из 14 сотрудников, а также четыре автоцистерны.

Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил большую часть здания — сгорела кровля второго этажа и перекрытия на площади более 200 «квадратов». В результате ЧП никто не пострадал.

В сводках указано, что тушение продолжалось около четырех часов. Дознаватели озвучили основную причину пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Напомним, в 2017 году дом по ул. Ленина был признан объектом культурного наследия регионального значения. Здание не эксплуатировалось. Пожар охватывал здание не в первый раз — подобный случай зафиксировали в 2014 году. Тогда огонь уничтожил половину старинной усадьбы.