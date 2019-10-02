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В Красноярске ночью сгорела столетняя усадьба

Главная Происшествия
Красноярск
11:03 2 Октября 2019
красноярск, происшествия, дом
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске на ул. Ленина сгорел памятник культуры — старинный доходный дом XX века, сообщили Sibnovosti.ru очевидцы ночного пожара. 

В МЧС журналистам рассказали, что информация о ЧП в нежилом брусовом доме на улице Ленина, 154 поступила в 2:00 2 октября. На ликвидацию пожара направили бригаду из 14 сотрудников, а также четыре автоцистерны.

Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил большую часть здания — сгорела кровля второго этажа и перекрытия на площади более 200 «квадратов». В результате ЧП никто не пострадал.

В сводках указано, что тушение продолжалось около четырех часов. Дознаватели озвучили основную причину пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

Напомним, в 2017 году дом по ул. Ленина был признан объектом культурного наследия регионального значения. Здание не эксплуатировалось. Пожар охватывал здание не в первый раз — подобный случай зафиксировали в 2014 году. Тогда огонь уничтожил половину старинной усадьбы. 

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