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Экс-министра соцполитики в крае подозревают в мошенничестве при закупке подарков для ветеранов

Главная Происшествия
Красноярск
15:25 1 Октября 2019
красноярск, происшествия, следователи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бывшего министра социальной политики Красноярского края Галину Пашинову подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Информацию официально подтвердили в пресс-службе следственного комитета. 

По предварительной версии, в марте 2018 года чиновница и некоторые ее подчиненные похитили бюджетные средства в размере 2 млн рублей — эти деньги были предназначены для покупки подарков ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

«В ходе проверочных мероприятий бывший министр  свою причастность к совершению преступления отрицала», — пояснили следователи. 

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Отметим, что в ноябре прошлого года силовики задержали двух сотрудниц министерства по этому же уголовному делу. Одна из них находится под домашним арестом. 

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