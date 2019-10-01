Экс-министра соцполитики в крае подозревают в мошенничестве при закупке подарков для ветеранов

Бывшего министра социальной политики Красноярского края Галину Пашинову подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Информацию официально подтвердили в пресс-службе следственного комитета.

По предварительной версии, в марте 2018 года чиновница и некоторые ее подчиненные похитили бюджетные средства в размере 2 млн рублей — эти деньги были предназначены для покупки подарков ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

«В ходе проверочных мероприятий бывший министр свою причастность к совершению преступления отрицала», — пояснили следователи.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Отметим, что в ноябре прошлого года силовики задержали двух сотрудниц министерства по этому же уголовному делу. Одна из них находится под домашним арестом.