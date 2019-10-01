Жительница Норильска установила приложение на смартфон и лишилась всех сбережений

В Норильске мошенник представился сотрудником банка и списал с карты местной жительницы почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Мужчина позвонил на мобильный телефон потерпевшей — он сообщил, что служба безопасности банка выявила попытку незаконного списания денег с карты женщины. Он попросил установить на смартфон специальную программу удаленного доступа, с помощью которой подключился к гаджету норильчанки.

«Мошенник похитил с ее банковского счета денежные средства в сумме более 299 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Женщина обратилась в отделение полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Правоохранители пытаются установить личность афериста.