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Жительница Норильска установила приложение на смартфон и лишилась всех сбережений

Главная Происшествия
Красноярск
13:45 1 Октября 2019
красноярск, происшествия, мошенник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Норильске мошенник представился сотрудником банка и списал с карты местной жительницы почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции. 

Мужчина позвонил на мобильный телефон потерпевшей — он сообщил, что служба безопасности банка выявила попытку незаконного списания денег с карты женщины. Он попросил установить на смартфон специальную программу удаленного доступа, с помощью которой подключился к гаджету норильчанки. 

«Мошенник похитил с ее банковского счета денежные средства в сумме более 299 тысяч рублей», — говорится в сообщении. 

Женщина обратилась в отделение полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Правоохранители пытаются установить личность афериста.  

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