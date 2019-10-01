Медведь загнал туристов на скалу в заповеднике «Столбы»

В красноярском заповеднике «Столбы» к туристам снова начали выходить медведи. За последние сутки о хищниках в заказнике сообщили несколько горожан.

Так, один случай произошел у скалы «Чертов палец». Молодой медведь загнал трех посетителей заповедника на каменный утес. Людям потребовалась помощь спасателей и эвакуация. Информация об этом появилась в сводках КГКУ «Спасатель», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Попавшие в беду туристы обратились в службу «112». Они рассказали диспетчеру о встрече с хищником и попросили о помощи.

«В ходе проведения спасательных работ совместно с егерями заповедника туристы были сняты со скалы и эвакуированы. Спасено три человека», — говорится в сводках.

Никто из туристов не пострадал.

Напомним, в конце сентября на «Столбах» травмировался турист. Мужчина сорвался со скалы, получив травмы.

Фото: «Столбы»