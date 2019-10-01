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Медведь загнал туристов на скалу в заповеднике «Столбы»

Главная Происшествия
Красноярск
09:17 1 Октября 2019
красноярск, происшествия, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском заповеднике «Столбы» к туристам снова начали выходить медведи. За последние сутки о хищниках в заказнике сообщили несколько горожан. 

Так, один случай произошел у скалы «Чертов палец». Молодой медведь загнал трех посетителей заповедника на каменный утес. Людям потребовалась помощь спасателей и эвакуация. Информация об этом появилась в сводках КГКУ «Спасатель», передает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Попавшие в беду туристы обратились в службу «112». Они рассказали диспетчеру о встрече с хищником и попросили о помощи. 

«В ходе проведения спасательных работ совместно с егерями заповедника туристы были сняты со скалы и эвакуированы. Спасено три человека», — говорится в сводках. 

Никто из туристов не пострадал. 

Напомним, в конце сентября на «Столбах» травмировался турист. Мужчина сорвался со скалы, получив травмы. 

Фото: «Столбы» 

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