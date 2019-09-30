Пожар на заводе в Красноярске потушен

В Свердловском районе Красноярска пожарные потушили возгорание на территории асфальтобетонного завода. В 13:00 на ул. Лесопильщиков загорелось битумное хранилище, уже в 14:11 огонь полностью ликвидировали, сообщили в ГУ МЧС по краю.

С крупным возгоранием на площади более 200 «квадратов» боролись 32 человека и 12 единиц техники.

Отмечается, что на территории предприятия горело около 100 тонн битума. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.

Фото: Анна Завидеева / ВКонтакте