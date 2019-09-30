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Пожар на заводе в Красноярске потушен

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Красноярск
15:28 30 Сентября 2019
происшествия, пожар, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Свердловском районе Красноярска пожарные потушили возгорание на территории асфальтобетонного завода. В 13:00 на ул. Лесопильщиков загорелось битумное хранилище, уже в 14:11 огонь полностью ликвидировали, сообщили в ГУ МЧС по краю. 

С крупным возгоранием на площади более 200 «квадратов» боролись 32 человека и 12 единиц техники. 

Отмечается, что на территории предприятия горело около 100 тонн битума. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС. 

Фото: Анна Завидеева / ВКонтакте

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