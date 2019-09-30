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Красноярского полицейского поймали на взятке

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Красноярск
14:56 30 Сентября 2019
красноярск, следователи, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске полицейского подозревают в получении взятки в размере 28 тысяч рублей — за деньги правоохранитель обещал задержанным переквалифицировать статью на менее тяжкую, сообщили в краевом следственном комитете. 

В конце сентября в отдел полиции №9 поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2105 в микрорайоне Солнечный. Через два дня подозреваемого в угоне поймали и доставили на допрос. Он пояснил, что цели угнать машину не было — таким образом компания молодых людей развлекалась, пытаясь завести автомобиль без ключа. 

«В это время у полицейского возник умысел на получение взятки. Он пояснил подозреваемому, что его действия подпадают под статью 166 УК РФ «неправомерное завладение автомобилем», однако  за денежное вознаграждение он готов переквалифицировать ее на менее тяжкую статью 158 УК РФ «кража»», — пояснили в ведомстве. 

Полицейского задержали при передаче денег, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Внутреннюю проверку проводят сотрудники ГУ МВД по краю. Если вина правоохранителя будет доказана, его уволят со службы. 

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