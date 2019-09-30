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В Красноярске горит склад на крупном заводе

Главная Происшествия
Красноярск
13:51 30 Сентября 2019
происшествия, красноярск, склад
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске на ул. Лесопильщиков загорелся битумный склад асфальтобетонного завода. Фотографии с места ЧП горожане публикуют в социальных сетях. На кадрах — черный дым и открытый огонь, пожар видно из разных точек города, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

В МЧС информация о происшествии поступила в 13:00. На место выехала бригада пожарных: 20 человек и четыре автоцистерны. Зафиксировано возгорание на площади более 1000 «квадратов». Пожару присвоен первый ранг опасности. 

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Работы по ликвидации возгорания продолжаются. 

В Красноярске горит склад на крупном заводе
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