В Красноярске горит склад на крупном заводе

В Красноярске на ул. Лесопильщиков загорелся битумный склад асфальтобетонного завода. Фотографии с места ЧП горожане публикуют в социальных сетях. На кадрах — черный дым и открытый огонь, пожар видно из разных точек города, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В МЧС информация о происшествии поступила в 13:00. На место выехала бригада пожарных: 20 человек и четыре автоцистерны. Зафиксировано возгорание на площади более 1000 «квадратов». Пожару присвоен первый ранг опасности.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.