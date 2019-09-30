Капитан судна на Таймыре подозревается в незаконной перевозке редкой рыбы

44-летнего капитана-механика судна поймали на незаконном приобретении краснокнижного осетра. Мужчина по пути из Красноярска в Дудинку купил у браконьера более 50 редких рыб, после чего он разделал туши и заморозил их. Об этом сообщили в управления МВД на транспорте по СФО.

«Дознавателем Таймырского линейного отдела возбуждено уголовное дело в отношении жителя Красноярска, подозреваемого в незаконном приобретении и перевозке особо ценных водных биологических ресурсов», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Теперь капитану судна грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что в Туруханском районе края в хозяйственной постройке обнаружили незаконную партию краснокнижной рыбы. Полицейские изъяли более 600 тушек на сумму 4,5 млн рублей.