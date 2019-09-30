30 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Со скалы на «Столбах» сорвался турист

Главная Происшествия
Красноярск
09:35 30 Сентября 2019
происшествия, красноярск, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Восхождение на скалу «Дикарек» в заповеднике «Столбы» закончилось для туриста серьезными травмами. Мужчина не рассчитал свои силы и упал с камней. По данным спасателей, он получил травмы спины и плеча – потребовалась эвакуация.

Пострадавшего на носилках спустили вниз, а затем транспортировали до бригады скорой помощи, которая ждала на ул. Свердловской. Туристу потребовалась госпитализация, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В сводках не указано, насколько тяжелые травмы получил альпинист.

Напомним, в начале сентября со скалы «Дед» на «Столбах» сорвалась девушка. В результате падения она травмировала ногу, а в середине месяца 16-летний подросток сорвался с четвертого Столба. Молодой человек повредил ногу. 

Спасатели отмечают, что в дождливую погоду восхождения на Столбы могут быть особенно опасны, так как скалы мокрые и скользкие. Туристам необходимо учитывать это, правильно подбирать обувь и быть предельно осторожными.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярской школьнице на уроке ОБЖ учитель прострелил мочку уха

Красноярской школьнице на уроке ОБЖ учитель прострелил мочку уха

28 Сентября 2019 г.
Следователи проводят проверку
Новости Красноярска: Женщина оплатила работу печника купюрами «Банка приколов» и теперь рискует оказаться в тюрьме

Женщина оплатила работу печника купюрами «Банка приколов» и теперь рискует оказаться в тюрьме

28 Сентября 2019 г.
Ей грозит до пяти лет
Новости Красноярска: Руководство института нефти и газа СФУ заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей

Руководство института нефти и газа СФУ заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей

27 Сентября 2019 г.
Директор и сотрудник заключили фиктивные договоры
Новости Красноярска: В Красноярск под конвоем привезли юриста-мошенника

В Красноярск под конвоем привезли юриста-мошенника

26 Сентября 2019 г.
Он обманул красноярцев на 700 тысяч рублей
Новости Красноярска: В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

25 Сентября 2019 г.
Подозреваемого в убийстве уже задержали
Новости Красноярска: Охранники «Магнита» в Красноярске заподозрили посетителя в краже и избили его дубинками

Охранники «Магнита» в Красноярске заподозрили посетителя в краже и избили его дубинками

25 Сентября 2019 г.
Ритейлер считает «недопустимым любое применение физической силы» в отношении клиентов
Новости компаний
26/09
Энергетики объяснили вырубку деревьев в Красноярске и предложили пути решения
26/09
Студент СФУ придумал «умную» куртку с GPS-модулем и стал лучшим стартапером
24/09
Сбербанк принял участие в Форуме инклюзивных практик
20/09
СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярск приедут пять олимпийских чемпионов по фигурному катанию

В Красноярск приедут пять олимпийских чемпионов по фигурному катанию

25 Сентября 2019 г.
Они примут участие в ледовом спектакле
Новости Красноярска: Ученые проверяют возможность строительства ЖД ветки до Норильска

Ученые проверяют возможность строительства ЖД ветки до Норильска

26 Сентября 2019 г.
Пока исследователи изучают особенности северной почвы
Новости Красноярска: Синоптики назвали дату первого снегопада в Красноярске

Синоптики назвали дату первого снегопада в Красноярске

26 Сентября 2019 г.
Осадки выпадут на следующей неделе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356