Со скалы на «Столбах» сорвался турист

Восхождение на скалу «Дикарек» в заповеднике «Столбы» закончилось для туриста серьезными травмами. Мужчина не рассчитал свои силы и упал с камней. По данным спасателей, он получил травмы спины и плеча – потребовалась эвакуация.

Пострадавшего на носилках спустили вниз, а затем транспортировали до бригады скорой помощи, которая ждала на ул. Свердловской. Туристу потребовалась госпитализация, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В сводках не указано, насколько тяжелые травмы получил альпинист.

Напомним, в начале сентября со скалы «Дед» на «Столбах» сорвалась девушка. В результате падения она травмировала ногу, а в середине месяца 16-летний подросток сорвался с четвертого Столба. Молодой человек повредил ногу.

Спасатели отмечают, что в дождливую погоду восхождения на Столбы могут быть особенно опасны, так как скалы мокрые и скользкие. Туристам необходимо учитывать это, правильно подбирать обувь и быть предельно осторожными.