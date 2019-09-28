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Женщина оплатила работу печника купюрами «Банка приколов» и теперь рискует оказаться в тюрьме

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Красноярск
11:17 28 Сентября 2019
мошенничество, уголовное, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Назаровском районе Красноярского края 36-летняя женщина наняла печника, чтобы тот выложил в ее доме печь. За работу мужчина попросил 10 тысяч рублей. Когда дело было сделано, мошенница рассчиталась с пожилым печником сувенирными купюрами.

По словам следователей, пенсионер понял, что его обманули, когда попытался рассчитаться с водителем по пути домой.

«В дежурную часть полиции поступило заявление от 63-летнего жителя деревни Московка о том, что знакомая с ним рассчиталась за работу купюрами «Банка приколов». По данному факту было возбуждено уголовное дело», - заявили полицейские.

В данный момент материалы дела направлены в суд. Мошеннице грозит до пяти лет лишения свободы.

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