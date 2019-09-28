Женщина оплатила работу печника купюрами «Банка приколов» и теперь рискует оказаться в тюрьме

В Назаровском районе Красноярского края 36-летняя женщина наняла печника, чтобы тот выложил в ее доме печь. За работу мужчина попросил 10 тысяч рублей. Когда дело было сделано, мошенница рассчиталась с пожилым печником сувенирными купюрами.

По словам следователей, пенсионер понял, что его обманули, когда попытался рассчитаться с водителем по пути домой.

«В дежурную часть полиции поступило заявление от 63-летнего жителя деревни Московка о том, что знакомая с ним рассчиталась за работу купюрами «Банка приколов». По данному факту было возбуждено уголовное дело», - заявили полицейские.

В данный момент материалы дела направлены в суд. Мошеннице грозит до пяти лет лишения свободы.