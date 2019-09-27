Руководство института нефти и газа СФУ заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей

Следователи заподозрили руководство института нефти и газа СФУ в мошенничестве на 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

В числе подозреваемых оказались директор и руководитель научно-образовательного центра института. По версии следователей, в 2017-2018 годах они заключили незаконные договоры возмездного оказания услуг в сфере образования. Предметом контрактов были обязанности, которые фактически входили в их трудовую деятельность.

«На основании заключенных договоров им были перечислены денежные средства, принадлежащие ФГАОУ ВО «СФУ» в размере более 2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Следователи допрашивают должностных лиц СФУ и проводят правовую экспертизу договоров. Расследование уголовного дела продолжается. Если вина руководства будет доказана, подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: СФУ