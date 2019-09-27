27 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Руководство института нефти и газа СФУ заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
15:02 27 Сентября 2019
институт, происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Следователи заподозрили руководство института нефти и газа СФУ в мошенничестве на 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу силового ведомства. 

В числе подозреваемых оказались директор и руководитель научно-образовательного центра института. По версии следователей, в 2017-2018 годах они заключили незаконные договоры возмездного оказания услуг в сфере образования. Предметом контрактов были обязанности, которые фактически входили в их трудовую деятельность. 

«На основании заключенных договоров им были перечислены денежные средства, принадлежащие ФГАОУ ВО «СФУ» в размере более 2 млн рублей», — говорится в сообщении. 

Следователи допрашивают должностных лиц СФУ и проводят правовую экспертизу договоров. Расследование уголовного дела продолжается. Если вина руководства будет доказана, подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. 

Фото: СФУ

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярск под конвоем привезли юриста-мошенника

В Красноярск под конвоем привезли юриста-мошенника

26 Сентября 2019 г.
Он обманул красноярцев на 700 тысяч рублей
Новости Красноярска: В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

25 Сентября 2019 г.
Подозреваемого в убийстве уже задержали
Новости Красноярска: Охранники «Магнита» в Красноярске заподозрили посетителя в краже и избили его дубинками

Охранники «Магнита» в Красноярске заподозрили посетителя в краже и избили его дубинками

25 Сентября 2019 г.
Ритейлер считает «недопустимым любое применение физической силы» в отношении клиентов
Новости Красноярска: Пропавшая в Тюхтетском районе семья вышла из тайги

Пропавшая в Тюхтетском районе семья вышла из тайги

24 Сентября 2019 г.
О состоянии людей пока ничего неизвестно
Новости Красноярска: Следователи завели дело после пропажи семьи в Тюхтетском районе

Следователи завели дело после пропажи семьи в Тюхтетском районе

24 Сентября 2019 г.
Исчезли четверо
Новости Красноярска: В тайге на западе края заблудилась семья с детьми

В тайге на западе края заблудилась семья с детьми

24 Сентября 2019 г.
На выходных люди отправились в лес и до сих пор не вернулись
Новости компаний
26/09
Энергетики объяснили вырубку деревьев в Красноярске и предложили пути решения
26/09
Студент СФУ придумал «умную» куртку с GPS-модулем и стал лучшим стартапером
24/09
Сбербанк принял участие в Форуме инклюзивных практик
20/09
СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский завод «Балтика» продают с большой скидкой

Красноярский завод «Балтика» продают с большой скидкой

24 Сентября 2019 г.
Актив планируют реализовать до конца 2019 года
Новости Красноярска: Синоптики рассказали о погоде в Красноярске на ближайшие полгода

Синоптики рассказали о погоде в Красноярске на ближайшие полгода

23 Сентября 2019 г.
Среднесуточные температуры будут держаться на отметке +1°C
Новости Красноярска: Синоптики назвали дату первого снегопада в Красноярске

Синоптики назвали дату первого снегопада в Красноярске

26 Сентября 2019 г.
Осадки выпадут на следующей неделе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356