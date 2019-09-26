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В Красноярск под конвоем привезли юриста-мошенника

Главная Происшествия
Красноярск
11:48 26 Сентября 2019
происшествия, красноярск, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Крыму задержали юриста-мошенника, обманувшего своих клиентов на 730 тысяч рублей. Кадры спецоперации опубликовала краевая полиция. 

Мужчина обманывал людей под видом оказания юридических услуг. Он вел незаконную деятельность с 2014 года. 

«39-летний красноярец в качестве директора общества с ограниченной ответственностью, осуществлял деятельность по оказанию юридических услуг гражданам. Мужчина заключал договоры об оказании квалифицированной помощи, по условиям которых вносилась предоплата. После получения денежных средств он вводил клиентов в заблуждение об исполнении договорных обязательств, фактически не выполняя никакую работу», — пояснили в ведомстве. 

В прошлом году организация закрылась, а ее руководитель уехал в Крым. Подозреваемого задержали и под конвоем доставили в Красноярск. 

На мужчину завели уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения». Ему грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас красноярец находится под стражей. 

В полиции предполагают, что потерпевших от действий юриста-мошенника может быть больше. 

«Полицейские просят пострадавших граждан обращаться в ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское» или звонить на телефон дежурной части: 8(391) 227-19-95», — добавили в ведомстве. 

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