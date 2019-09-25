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В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

Главная Происшествия
Красноярск
15:09 25 Сентября 2019
происшествия, красноярск, следователи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске в доме по ул. Воронова нашли тела 28-летней женщины и ее четырехлетней дочери. Потерпевшие были убиты, сообщили в краевом следственном комитете. 

В полицию обратились соседи погибших — они пояснили, что давно не видели хозяйку квартиры и ее дочь. Правоохранители вскрыли дверь и обнаружили тела с ножевыми ранениями. 

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в преступлении задержан 22-летний сожитель потерпевшей. Как пояснил подозреваемый, около недели назад на почве ревности он совершил убийство своей сожительницы и ее дочери», — говорится в сообщении. 

Мужчина признался в совершении преступления. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для подозреваемого. Следователи настаивают на аресте. 

«Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая», — пояснили силовики. 

Отметим, что подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 

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