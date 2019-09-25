В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

В Красноярске в доме по ул. Воронова нашли тела 28-летней женщины и ее четырехлетней дочери. Потерпевшие были убиты, сообщили в краевом следственном комитете.

В полицию обратились соседи погибших — они пояснили, что давно не видели хозяйку квартиры и ее дочь. Правоохранители вскрыли дверь и обнаружили тела с ножевыми ранениями.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в преступлении задержан 22-летний сожитель потерпевшей. Как пояснил подозреваемый, около недели назад на почве ревности он совершил убийство своей сожительницы и ее дочери», — говорится в сообщении.

Мужчина признался в совершении преступления. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для подозреваемого. Следователи настаивают на аресте.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая», — пояснили силовики.

Отметим, что подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.