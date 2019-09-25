Охранники «Магнита» в Красноярске заподозрили посетителя в краже и избили его дубинками

Представители сети супермаркетов «Магнит» прокомментировали ситуацию с избиением покупателя рядом с магазином в Советском районе Красноярска. Инцидент произошел накануне на ул. Тельмана – видео попало в сеть.

На кадрах видно, как двое мужчин в форме охранников избивают молодого человека дубинками. Очевидцы сообщили, что это клиент «Магнита», который не оплатил товар. По данным СМИ, пострадавший обратился с заявлением в полицию.

После случившегося в «Магните» начали внутреннюю проверку, передает корреспондент Sibnovosti.ru. В пресс-службе торговой сети сообщили, что клиента били сотрудники частного охранного предприятия, которых вызвала продавец.

Ритейлер считает «недопустимым любое применение физической силы» в отношении клиентов. Охранной фирме будет направлена претензия о недопустимости подобных действий, заявили в торговой сети.

При этом, по информации пресс-службы «Магнита», конфликт затеял сам клиент, который ударил продавца. Сотрудница магазина также обратилась в полицию с заявлением на покупателя.

Фото: кадры с места ЧП / телеканал ТВК