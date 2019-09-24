Пропавшая в Тюхтетском районе семья вышла из тайги

Семья, заблудившаяся в лесу в Тюхтетском районе, самостоятельно вышла из леса — все четверо дошли до соседней деревни Чистый Ручей, рассказали в ГУ МВД по краю. О состоянии 46-летней женщины, 49-летнего мужчины и двух детей 11 и 20 лет ничего не сообщается.

Напомним, семья пропала 22 сентября, в полицию обратилась бабушка. Она пояснила, что ее родственники отправились в лес за шишками и перестали выходить на связь. На поиски заблудившихся направили 125 человек — это сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».