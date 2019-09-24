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Пропавшая в Тюхтетском районе семья вышла из тайги

Главная Происшествия
Красноярск
17:43 24 Сентября 2019
семья, происшествия, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Семья, заблудившаяся в лесу в Тюхтетском районе, самостоятельно вышла из леса — все четверо дошли до соседней деревни Чистый Ручей, рассказали в ГУ МВД по краю. О состоянии 46-летней женщины, 49-летнего мужчины и двух детей 11 и 20 лет ничего не сообщается. 

Напомним, семья пропала 22 сентября, в полицию обратилась бабушка. Она пояснила, что ее родственники отправились в лес за шишками и перестали выходить на связь. На поиски заблудившихся направили 125 человек — это сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». 

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