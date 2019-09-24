Следователи завели дело после пропажи семьи в Тюхтетском районе

Следователи завели уголовное дело по статье «убийство» после исчезновения семьи в Тюхтетском районе Красноярского края. Это дает правоохранителям более широкие полномочия для проведения разыскных мероприятий.

В СУ СК РФ по краю рассказали подробности исчезновения. Оказалось, что в органы с заявлением обратилась родственница — это мать пропавшей 46-летней женщины. Она вместе с супругом 49 лет и двумя дочерьми 11 и 20 лет ушла в лес за шишками и не вернулась. Семья без вести пропала 22 сентября.

«Сейчас поисками пропавших занимается две группы общей численностью 125 сотрудников полиции с ближайших районов, а также сотрудники МЧС и волонтеры», — напомнили в ведомстве.

В группе «Поиск пропавших детей» волонтеры рассказали, что на обочине была обнаружена машина пропавших.