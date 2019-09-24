24 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Следователи завели дело после пропажи семьи в Тюхтетском районе

Главная Происшествия
Красноярск
14:54 24 Сентября 2019
убийство, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Следователи завели уголовное дело по статье «убийство» после исчезновения семьи в Тюхтетском районе Красноярского края. Это дает правоохранителям более широкие полномочия для проведения разыскных мероприятий. 

В СУ СК РФ по краю рассказали подробности исчезновения. Оказалось, что в органы с заявлением обратилась родственница — это мать пропавшей 46-летней женщины. Она вместе с супругом 49 лет и двумя дочерьми 11 и 20 лет ушла в лес за шишками и не вернулась. Семья без вести пропала 22 сентября. 

«Сейчас поисками пропавших занимается две группы общей численностью 125 сотрудников полиции с ближайших районов, а также сотрудники МЧС и волонтеры», — напомнили в ведомстве. 

В группе «Поиск пропавших детей» волонтеры рассказали, что на обочине была обнаружена машина пропавших. 

«Автомобиль обнаружен на обочине рядом с лесом, до настоящего времени местонахождение семьи неизвестно», — пояснили добровольцы. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В тайге на западе края заблудилась семья с детьми

В тайге на западе края заблудилась семья с детьми

24 Сентября 2019 г.
На выходных люди отправились в лес и до сих пор не вернулись
Новости Красноярска: В Красноярске руководитель почтового отделения присвоила выплаты и денежные переводы

В Красноярске руководитель почтового отделения присвоила выплаты и денежные переводы

24 Сентября 2019 г.
Ей грозит до шести лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Советском районе Красноярска закрыли казино

В Советском районе Красноярска закрыли казино

23 Сентября 2019 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: В Шарыпово местный житель угрожал поджечь две заправки

В Шарыпово местный житель угрожал поджечь две заправки

23 Сентября 2019 г.
Он требовал выдать ему деньги из кассы
Новости Красноярска: На окраине Красноярска загорелись склады

На окраине Красноярска загорелись склады

22 Сентября 2019 г.
Площадь горящей кровли составила 1 тыс. кв. м
Новости Красноярска: Следователи проверят педагога, ударившего мальчика в красноярской школе

Следователи проверят педагога, ударившего мальчика в красноярской школе

19 Сентября 2019 г.
Учитель отстранен от работы
Новости компаний
20/09
СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
19/09
В СФУ подвели итоги хакатона «Енисейская Сибирь. Индустрия 4.0»
18/09
Сбербанк снижает размер первоначального взноса
18/09
Руководитель компании «Полюс Красноярск» награжден почетной грамотой Президента России
17/09
Товарный знак против коммунальных клонов
16/09
На Красноярской ГЭС компании En+ Group впервые в России состоялся танцевальный баттл
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Теплая погода в Красноярске продержится до следующей недели

Теплая погода в Красноярске продержится до следующей недели

20 Сентября 2019 г.
Пятница станет самым жарким днем
Новости Красноярска: Красноярские ученые предупредили об опасности зубных имплантов

Красноярские ученые предупредили об опасности зубных имплантов

19 Сентября 2019 г.
Они становятся причиной инфекции периимплантита
Новости Красноярска: Синоптики рассказали о погоде в Красноярске на ближайшие полгода

Синоптики рассказали о погоде в Красноярске на ближайшие полгода

23 Сентября 2019 г.
Среднесуточные температуры будут держаться на отметке +1°C
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356