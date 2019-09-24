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В тайге на западе края заблудилась семья с детьми

Главная Происшествия
Красноярск
12:53 24 Сентября 2019
происшествия, красноярск, поиски
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Тюхтетском районе края сотрудники полиции и волонтеры ищут семью, потерявшуюся в лесу. На прошедших выходных двое взрослых с детьми 20 и 11 лет отправились за шишками и до сих пор не вернулись. 

«Незамедлительно были организованы поисковые группы, в состав которых вошли 125 сотрудников полиции с ближайших районов, а также сотрудники МЧС и волонтеры. Стражи порядка устанавливают и опрашивают всех лиц, которые видели семью или общались с людьми накануне исчезновения», — пояснили в ведомстве. 

Поисковики прочесывают тайгу и те места, где могли собирать шишки пропавшие. 

В волонтерской организации «Поиск пропавший детей» журналистам сообщили, что пока дополнительной информации о семье нет. Добровольцы ночью отправились в Тюхтетский район — людей ищут, в том числе, с помощью дронов.  

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