В Красноярске руководитель почтового отделения присвоила выплаты и денежные переводы

Руководитель почтового отделения в Красноярске присвоила более 200 тысяч рублей, которые предназначались жителям краевого центра. Под подозрением — бывшая начальница «Почты России» в Светском районе.

В ходе внутренней проверки служба безопасности Красноярского отделения связи выявила недостачу. Информацию передали в полицию. Силовики выяснили, что женщина, используя свое служебное положение, похитила около 35 тысяч рублей, предназначенных для выплат. Кроме того, присвоила денежный перевод жителю краевого центра в сумме более 175 тысяч рублей.

«В отношении ранее несудимой 39-летней сотрудницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Теперь руководителю отделения связи грозит до шести лет лишения свободы.