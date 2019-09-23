В Советском районе Красноярска закрыли казино

В Советском районе Красноярска на ул. Взлетная закрыли незаконное казино — на двух организаторов азартных игр завели уголовные дела, сообщили в краевом следственном комитете.

Игровой зал функционировал в нежилом помещении. Попасть туда могли не все — вход осуществлялся только для ограниченного круга лиц, пояснили правоохранители.

«В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий в помещении игорного зала было обнаружено 12 автоматов и документация. Оборудование было изъято и направлено на экспертизу, которая подтвердила, что оно является игровым», — говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

В краевой полиции пояснили, что задержанным мужчинам грозит до четырех лет лишения свободы.