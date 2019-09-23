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В Шарыпово местный житель угрожал поджечь две заправки

Главная Происшествия
Красноярск
10:07 23 Сентября 2019
происшествия, красноярск, азс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Шарыпово мужчина совершил два разбойных нападения на АЗС — он угрожал поджечь заправки и требовал отдать ему деньги из кассы. Злоумышленника удалось задержать, рассказали в краевой полиции. 

34-летний местный житель ворвался на заправку и стал угрожать поджогом кассиру. При этом он требовал отдать ему выручку. Получив отказ, он разлил канистру с бензином в тамбуре АЗС и кинул спичку. После этого мужчина пошел на соседнюю заправку. 

«Там он также под угрозой совершения поджога демонстративно облил бензоколонку бензином и выдвинул требование о передаче денежных средств. Сотрудник АЗС передал денежные средства в размере 450 рублей», — рассказали в пресс-службе краевой полиции. 

Подозреваемого удалось оперативно задержать. На мужчину завели два уголовных дела по статье «разбой». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Житель Шарыпово находится под арестом, пояснили в ведомстве. 

Фото: кадры с камеры видеонаблюдения 

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