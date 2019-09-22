На окраине Красноярска загорелись склады

В складском комплексе на окраине Красноярска вспыхнул пожар. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«(Пожар на) Рокоссовского 18и. Загорание кровли склада на площади 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет», - рассказали ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю.

По данным информагентства, в здании по этому адресу располагаются склады нескольких компаний.

Как сообщали Sibnovosti.ru, 17 сентября в Красноярске также горели склады. Тогда пожар вспыхнул на складах пиломатериалов на ул. Северное шоссе.

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