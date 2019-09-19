Следователи проверят педагога, ударившего мальчика в красноярской школе

Красноярские следователи проверят информацию о конфликте между учителем физкультуры и первоклассником в школе №16. По словам родителей, педагог во время урока ударил мальчика по голове, а затем позволил одноклассникам жестоко шутить над ребенком.

«В настоящее время по данному факту следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СУ СК РФ по краю.

По данным СМИ, поводом для конфликта послужило плохое поведение первоклассника. Учитель таким образом попытался успокоить мальчика.

Отметим, что учитель на время проверки отстранен от работы. Родители пострадавшего мальчика уже написали заявление в полицию. Проводится проверка.