Красноярского учителя отстранили от работы из-за сообщения об избиении первоклассника

Полиция проводит проверку по факту инцидента на уроке физкультуры в школе №16 Красноярска. Со слов родителей, учитель ударил первоклассника по голове, отчитал за плохое поведение перед всем классом, а потом позволил сверстникам самим бить ребенка. Мать пострадавшего написала заявление в полицию. На время проверки учитель отстранен от работы.

«По факту происшествия на уроке проводится служебная проверка, взяты объяснения с учителя. Педагог отмечает, что мальчик баловался на уроке, это и послужило причиной конфликта. Однако это ни в коем случае не может являться оправданием действий учителя. Сотрудник школы принес извинения маме мальчика и временно отстранен от уроков на время расследования инцидента», — цитируют СМИ ответ управления образования.

При этом учитель отрицает, что ребенка били одноклассники, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.