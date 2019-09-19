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Сотрудников и постояльцев отеля в Красноярске эвакуировали из-за муляжа гранаты

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Красноярск
08:45 19 Сентября 2019
красноярск, общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске задержаны постояльцы отеля. В пресс-службе краевой полиции сообщили, что двое мужчин 35 и 34 лет заселились в гостиницу в вечернее время. На утро они стали выпивать в баре при отеле. Гости вели себя вызывающе, администратор сделала им замечание. В ответ один из мужчин достал предмет, похожий на гранату, и положил его на барную стойку.

Из отеля эвакуировали всех сотрудников и постояльцев – всего 15 человек. На место прибыли специалисты, которые установили, что предмет является муляжом гранаты, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Злоумышленники были задержаны нарядом Роcгвардии и переданы следственно-оперативной группе полиции, после чего доставлены в ОП № 1 МУ МВД России «Красноярское», - добавили в полиции. 

В отношении одного из мужчин составлен протокол за мелкое хулиганство.

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