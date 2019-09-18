В Красноярске обнаружили подпольную ферму криптовалют

Энергетики обнаружили в Красноярске подпольную ферму по добыче криптовалют. Система из мощных компьютеров располагалась в гараже в районе Предмостной площади. Майнеры нашли источник бесплатного электричества – подключились к трансформаторной подстанции. За три месяца работы ферма потребила 884,6 кВт.ч, похитив у «Россетей» электроэнергии на 4,2 млн рублей.

Ранее с подобным способом хищения электричества красноярские энергетики не сталкивались, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Красноярскэнерго.

«Предприимчивые организаторы майнинга свою вину уже признали. По их словам, незаконное пользование электроэнергией для добычи криптовалюты продолжалось три месяца – с мая по август нынешнего года», - добавили энергетики.

Материалы по делу направлены в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.