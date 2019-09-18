18 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске обнаружили подпольную ферму криптовалют

Главная Происшествия
Красноярск
17:00 18 Сентября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Энергетики обнаружили в Красноярске подпольную ферму по добыче криптовалют. Система из мощных компьютеров располагалась в гараже в районе Предмостной площади. Майнеры нашли источник бесплатного электричества – подключились к трансформаторной подстанции. За три месяца работы ферма потребила 884,6 кВт.ч, похитив у «Россетей» электроэнергии на 4,2 млн рублей.

Ранее с подобным способом хищения электричества красноярские энергетики не сталкивались, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Красноярскэнерго.

«Предприимчивые организаторы майнинга свою вину уже признали. По их словам, незаконное пользование электроэнергией для добычи криптовалюты продолжалось три месяца – с мая по август нынешнего года», - добавили энергетики. 

Материалы по делу направлены в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Коммунальном мосту произошла серьезная авария: погибла девушка

На Коммунальном мосту произошла серьезная авария: погибла девушка

18 Сентября 2019 г.
Движение в сторону правого берега парализовано
Новости Красноярска: Заведующая складом боеприпасов под Ачинском умерла

Заведующая складом боеприпасов под Ачинском умерла

18 Сентября 2019 г.
Причину смерти установит экспертиза
Новости Красноярска: В красноярской полиции ищут жертв группы кредитных мошенников

В красноярской полиции ищут жертв группы кредитных мошенников

18 Сентября 2019 г.
От действий аферистов могли пострадать более 65 человек
Новости Красноярска: Поджигатель мусоропровода в Черемушках арестован

Поджигатель мусоропровода в Черемушках арестован

18 Сентября 2019 г.
Заправку, где ему налили бензин в ведро, ждут проверки
Новости Красноярска: На Северном шоссе открытым пламенем горит склад

На Северном шоссе открытым пламенем горит склад

17 Сентября 2019 г.
На месте работают сотрудники МЧС
Новости Красноярска: В Красноярске задержаны мошенники, подозреваемые в обмане 65 человек

В Красноярске задержаны мошенники, подозреваемые в обмане 65 человек

17 Сентября 2019 г.
Они просили людей оформить на свое имя займы
Новости компаний
18/09
Сбербанк снижает размер первоначального взноса
18/09
Руководитель компании «Полюс Красноярск» награжден почетной грамотой Президента России
17/09
Товарный знак против коммунальных клонов
16/09
На Красноярской ГЭС компании En+ Group впервые в России состоялся танцевальный баттл
15/09
СФУ станет площадкой для молодых металлургов
12/09
Красноярским предпринимателям стала доступна дистанционная регистрация организации без оплаты госпошлины
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае осужденному добавили срок за призывы к терроризму

В Красноярском крае осужденному добавили срок за призывы к терроризму

16 Сентября 2019 г.
Его осудили еще к 3,5 годам тюрьмы
Новости Красноярска: Восемь человек погибли при пожаре на ул. Гусарова

Восемь человек погибли при пожаре на ул. Гусарова

16 Сентября 2019 г.
Среди погибших четверо детей
Новости Красноярска: В Балахтинском районе края выпал снег

В Балахтинском районе края выпал снег

13 Сентября 2019 г.
Дорожники выезжали на место
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356