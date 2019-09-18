На Коммунальном мосту произошла серьезная авария: погибла девушка

На Коммунальном мосту в Красноярске произошла авария с участием двух автомобилей. По словам очевидцев, движение в сторону правого берега парализовано — машины и автобусы не могут разъехаться. Кадры с места ДТП опубликованы в социальных сетях.

По предварительным данным, водитель иномарки BMW двигался по выделенной полосе в сторону центра. Машину занесло, после чего она вылетела на «встречку», где произошло столкновение с другим автомобилем Toyota.

На место аварии приехали машины реанимации, пожарные и сотрудники ГИБДД. В результате ДТП пострадали трое: оба водителя и пассажирка иномарки BMW. Девушку попытались доставить в больницу, но она скончалась в машине скорой помощи.

Дорожную ситуацию на мосту регулируют инспекторы ДПС.