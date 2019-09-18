Заведующая складом боеприпасов под Ачинском умерла

Заведующая военным складом в деревне Каменка Ачинского района, где в августе произошла серия взрывов, скончалась. Факт гибели журналистам уже подтвердили в Минздраве.

Загадкой до сих пор остается причина смерти. Как пишут местные СМИ, женщина могла погибнуть от баротравмы, полученной во время взрывов. В министерстве здравоохранения данный факт не подтвердили — точную причину установят эксперты.

Газета «Город А.» сообщает, что после второй волны взрывов 59-летняя женщина стала жаловаться на боли в спине, затем у нее появилась одышка. Ее госпитализировали в неврологическое отделение горбольницы с диагнозом остеохондроз, но через месяц она скончалась.

«Вскрытие показало, что изменения внутренних органов соответствуют повреждениям, обычно получаемым при баротравмах. Именно в связи с подозрением, что результатом смерти могут быть взрывы, и было принято решение направить тело на судебно-медицинское исследование», — цитируют СМИ заведющую патолого-анатомическим отделением «Ачинской МРБ»Елену Медведеву.

Напомним, взрывы и пожар произошли на военном складе в Каменке 5 августа. Из населенных пунктов были эвакуированы 16 тыс. человек. Повторные взрывы прогремели 9 августа. Всего в результате ЧП пострадали более 40 человек, один из них погиб.