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Заведующая складом боеприпасов под Ачинском умерла

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Красноярск
14:20 18 Сентября 2019
ачинск, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Заведующая военным складом в деревне Каменка Ачинского района, где в августе произошла серия взрывов, скончалась. Факт гибели журналистам уже подтвердили в Минздраве.

Загадкой до сих пор остается причина смерти. Как пишут местные СМИ, женщина могла погибнуть от баротравмы, полученной во время взрывов. В министерстве здравоохранения данный факт не подтвердили — точную причину установят эксперты. 

Газета «Город А.» сообщает, что после второй волны взрывов 59-летняя женщина стала жаловаться на боли в спине, затем у нее появилась одышка. Ее госпитализировали в неврологическое отделение горбольницы с диагнозом остеохондроз, но через месяц она скончалась.

«Вскрытие показало, что изменения внутренних органов соответствуют повреждениям, обычно получаемым при баротравмах.  Именно в связи с подозрением, что результатом смерти могут быть взрывы, и было принято решение направить тело на судебно-медицинское исследование», — цитируют СМИ заведющую патолого-анатомическим отделением «Ачинской МРБ»Елену Медведеву. 

Напомним, взрывы и пожар произошли на военном складе в Каменке 5 августа. Из населенных пунктов были эвакуированы 16 тыс. человек. Повторные взрывы прогремели 9 августа. Всего в результате ЧП пострадали более 40 человек, один из них погиб.

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