В красноярской полиции ищут жертв группы кредитных мошенников

В полиции ищут жертв мошенников, обманувших красноярцев на 5 млн рублей. В ведомстве заявили, что от действий аферистов пострадали 65 человек, однако количество потерпевших может быть больше.

Обманывали людей трое местных жителей — мужчины через социальные сети предлагали доверчивым красноярцам оформить на себя кредитную карту или займ на покупку техники. Злоумышленники уверяли, что деньги они будут отдавать сами, а взамен обещали вознаграждение в размере 10% от суммы кредитного договора. Свои обещания мужчины не выполняли — технику продавали, а взятые в кредит деньги оставляли себе. Общий ущерб составил более 5 млн рублей.

Правоохранители возбудили более 50 уголовных дел. Мошенники сейчас находятся под арестом.