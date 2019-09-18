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В красноярской полиции ищут жертв группы кредитных мошенников

Главная Происшествия
Красноярск
11:18 18 Сентября 2019
происшествия, красноярск, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В полиции ищут жертв мошенников, обманувших красноярцев на 5 млн рублей. В ведомстве заявили, что от действий аферистов пострадали 65 человек, однако количество потерпевших может быть больше. 

Обманывали людей трое местных жителей — мужчины через социальные сети предлагали доверчивым красноярцам оформить на себя кредитную карту или займ на покупку техники. Злоумышленники уверяли, что деньги они будут отдавать сами, а взамен обещали вознаграждение в размере 10% от суммы кредитного договора. Свои обещания мужчины не выполняли — технику продавали, а взятые в кредит деньги оставляли себе. Общий ущерб составил более 5 млн рублей. 

Правоохранители возбудили более 50 уголовных дел. Мошенники сейчас находятся под арестом.  

«Если вы пострадали от действий злоумышленников, просьба позвонить по телефонам: 8(391) 224-76-81, 8(391) 224-25-07 или 102», — рассказали в ведомстве. 

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