Поджигатель мусоропровода в Черемушках арестован

Полицейские арестовали поджигателя мусоропровода на улице Аральской в Ленинском районе Красноярска. Напомним, 15 сентября в многоэтажке раздался хлопок – были выбиты окна в квартирах, повреждены припаркованные во дворе машины. Жильцов эвакуировали спасатели.

Причиной взрыва стали действия 39-летнего мужчины, который решил прочистить мусоропровод. Для этого он купил на заправке ведро бензина, вылил горючее в мусоропровод и кинул внутрь спичку. В отношении красноярца возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества».

Полицейские установили, что он пытался купить бензин на одной из АЗС, однако ему отказались наливать топливо в пластиковую тару. На дугой заправке бензин спокойно налили в 10-литровое ведро. Теперь АЗС ждет проверка, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой полиции.

«В адрес руководства АЗС подготовлено представление о нарушении. Кроме того, в прокуратуру будут направлены материалы для проведения проверки законности деятельности АЗС», - пояснили в пресс-службе силового ведомства.

Судом Ленинского района подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста на период расследования уголовного дела.