В Красноярске задержаны мошенники, подозреваемые в обмане 65 человек

Полицейские в Красноярске задержали троих мужчин, подозреваемых в мошенничестве. По версии МВД, они обманули 65 красноярцев.

Аферисты в соцсетях просили доверчивых пользователей оформить на свое имя кредитную карту или заем на покупку бытовой техники. Мошенники обещали добросовестно выплачивать кредит, а потерпевшим в качестве бонуса за услугу – вознаграждение в 10% от суммы кредита. Таким образом, трое мужчин «насобирали» 5 млн рублей.

«Впоследствии взятые на себя обязательства мужчины не выполняли, они продавали технику, а вырученными денежными средствами распоряжались по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе краевой полиции.

По обращениям пострадавших было заведено более 50 уголовных дел. Один из задержанных взят под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде/

Силовики провели обыски в квартире, которую арендовали злоумышленники: изъяты бытовая техника, сим-карты, сотовые телефоны, кредитные договоры и банковские карты, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: кадры оперативной съемки ГУ МВД по краю