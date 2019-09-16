В ночном пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска

В пожаре по ул. Гусарова, 23 в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, а также члены его семьи. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Коллектив прокуратуры края выражает свои искренние соболезнования родным и близким прокурора Лесосибирска Федорцова Василия Владимировича, погибшего 16 сентября 2019 в пожаре по ул. Гусарова», — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство взяло под свой контроль расследование уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Напомним, пожар в пятиэтажке произошел в ночь на 16 сентября — в результате трагедии погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Основная версия ЧП – короткое замыкание в старой электропроводке. Также рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.

После трагедии глава региона Александр Усс поручил усилить работу с населением по противопожарной профилактике.