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В ночном пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска

Главная Происшествия
Красноярск
16:02 16 Сентября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В пожаре по ул. Гусарова, 23 в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, а также члены его семьи. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. 

«Коллектив прокуратуры края выражает свои искренние соболезнования родным и близким прокурора Лесосибирска Федорцова Василия Владимировича, погибшего 16 сентября 2019 в пожаре по ул. Гусарова», — говорится в сообщении. 

Надзорное ведомство взяло под свой контроль расследование уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». 

Напомним, пожар в пятиэтажке произошел в ночь на 16 сентября — в результате трагедии погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Основная версия ЧП – короткое замыкание в старой электропроводке. Также рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.

После трагедии глава региона Александр Усс поручил усилить работу с населением по противопожарной профилактике. 

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