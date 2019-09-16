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С экс-спикера минусинского Горсовета взыскали 3 млн рублей за внедорожник

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Красноярск
14:40 16 Сентября 2019
происшествия, красноярск, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Прокуратура через суд потребовала взыскать 3 млн рублей с экс-председателя минусинского городского Совета за внедорожник Toyota Land Cruiser 200, который был ему не по карману. Народный избранник не смог объяснить, откуда взялись средства на покупку дорогой машины, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Специалисты надзорного ведомства провели расчеты и выяснили, что стоимость авто, купленного в 2017 году, значительно превышает доходы депутата за 2014, 2015 и 2016 годы.

«В связи с этим прокуратурой была инициирована процедура осуществления контроля за расходами экс-председателя. Соответствующая информация и материалы проверки были направлены в адрес руководителя администрации губернатора Красноярского края. Нарушения, выявленные межрайонным прокурором, нашли свое подтверждение», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Бывший спикер минусинского Горсовета предполагал, что на представительское авто может быть наложено взыскание, поэтому заблаговременно продал его за 3 млн 25 тысяч рублей. Он также пытался обжаловать решение суда о взыскании средств, но апелляция была отклонена. 

Ранее семья депутата ачинского Горсовета лишилась квартиры, купленной в 2017 году. Сотрудникам прокуратуры показалось подозрительным, что депутат за один год приобрел сразу две квартиры общей стоимостью 9,8 млн рублей. Эта сумма почти на 5 млн рублей превышала доход семьи за 2014, 2015 и 2016 годы. Суд обратил одну из квартир депутата в доход государства. Кроме того, с парламентария взыскали еще 3,5 млн рублей – это стоимость доли во второй его квартире.

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