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В Красноярске задержали подозреваемого в поджоге мусоропровода в доме

Главная Происшествия
Красноярск
13:18 16 Сентября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Красноярске сотрудники полиции задержали виновника ЧП по ул. Аральская — 15 сентября в жилой девятиэтажке взорвался мусоропровод. Из дома эвакуировали 37 человек. 

Как рассказали в ГУ МВД по краю, 39-летний мужчина вылил в ствол мусоропровода ведро бензина, а затем бросил внутрь зажженную спичку. Сам подозреваемый признался, что таким образом хотел почистить конструкцию для отходов. 

«По данному факту следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества)», — пояснили в ведомстве. 

Напомним, в результате ЧП никто из жильцов не получил травм, зато пострадало имущество людей. Взрывной волной были выбиты стекла и оконные рамы в некоторых квартирах. Кроме того, осколки попали в припаркованные рядом с подъездом автомобили. 

«Проводится проверка по факту приобретения мужчиной легковоспламеняющийся жидкости. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному», — добавили в полиции. 

Отметим, что эвакуированные жильцы уже вернулись в свои квартиры. 

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