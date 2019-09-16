11 пассажиров автобуса пострадали в ДТП по пути на птицефабрику в Миндерле

В Сухобузимском районе Красноярского края автобус улетел в кювет. Авария произошла сегодня, 16 сентября. В результате ЧП пострадали 11 человек, говорится в сообщении ГИБДД.

Предварительно установлено, что автобус ПАЗ перевозил более 20 рабочих птицефабрики в поселке Миндерла.

«Двигаясь в черте населенного пункта, он не справился с управлением и допустил съезд в кювет слева по ходу движения. Признаков опьянения у водителя обнаружено не было», — пояснили в ведомстве.

Всех пострадавших пассажиров госпитализировали в районную больницу с травмами различной степени тяжести. На месте ДТП сейчас работают инспекторы ГИБДД, проводится доследственная проверка.