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11 пассажиров автобуса пострадали в ДТП по пути на птицефабрику в Миндерле

Главная Происшествия
Красноярск
11:43 16 Сентября 2019
авария, происшествия, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Сухобузимском районе Красноярского края автобус улетел в кювет. Авария произошла сегодня, 16 сентября. В результате ЧП пострадали 11 человек, говорится в сообщении ГИБДД. 

Предварительно установлено, что автобус ПАЗ перевозил более 20 рабочих птицефабрики в поселке Миндерла. 

«Двигаясь в черте населенного пункта, он не справился с управлением и допустил съезд в кювет слева по ходу движения. Признаков опьянения у водителя обнаружено не было», — пояснили в ведомстве. 

Всех пострадавших пассажиров госпитализировали в районную больницу с травмами различной степени тяжести. На месте ДТП сейчас работают инспекторы ГИБДД, проводится доследственная проверка. 

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