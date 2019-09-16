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В красноярской тайге нет лесных пожаров

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Красноярск
11:06 16 Сентября 2019
происшествия, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Лесопожарном центре рассказали, где в Красноярском крае до сих пор бушуют пожары. Так, за прошедшие выходные специальные подразделения ликвидировали возгорания на площади 12 тысяч га — очаги зафиксированы в Эвенкийском районе.

«Таким образом, на 9:00 16 сентября в Красноярском крае нет лесных пожаров, даже в зоне контроля», — пояснили специалисты. 

Напомним, на прошлой неделе в регионе сняли режим ЧС, который вводился из-за пожаров 2 июля.

В крае по-прежнему действует особый противопожарный режим — людям запрещено разводить костры в лесных массивах и проводить опасные работы. За обстановкой в лесах следят специальные группы и мобильные посты. Тем, кто нарушит запреты, грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Для юрлиц санкции могут достигать 200 тысяч рублей. 

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