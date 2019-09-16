В Красноярском крае осужденному добавили срок за призывы к терроризму

В Красноярском крае оперативники ФСБ пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму. Об этом говорится в сообщении управления ФСБ по региону.

Мужчина отбывал наказание в колонии — его приговорили к 24 годам тюрьмы за совершение ряда особо тяжких преступлений: организация вооруженного формирования, незаконный оборот оружия и боеприпасов, вооруженный мятеж и др. Находясь в тюрьме, он призывал к террористической деятельности других заключенных.

«Гражданина признали виновным в преступлении. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, дополнительно к уже имеющемуся тюремному сроку», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина отбывает наказание в колонии строгого режима.