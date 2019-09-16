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Восемь человек погибли при пожаре на ул. Гусарова

Главная Происшествия
Красноярск
08:54 16 Сентября 2019
происшествия, красноярск, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В пятиэтажном доме по ул. Гусарова, 23 ночью произошел пожар — в результате ЧП погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю. 

Сообщение о пожаре поступило 16 августа в 2:26. Когда спасатели прибыли на место, то увидели открытое пламя из окна квартиры на третьем этаже. Им удалось ликвидировать возгорание к 3:36 ночи. 

«При тушении сотрудниками МЧС обнаружены погибшие, среди которых есть дети», — говорится в сообщении. 

Позже дознаватели рассказали о причинах пожара. Одна из основных версий — короткое замыкание электропроводки. 

«Проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть. Все произошло в ночное время и хозяева квартиры, а также гости уже спали, что и стало причиной их гибели», — пояснили в ведомстве. 

Другие обстоятельства ЧП выясняются. 

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