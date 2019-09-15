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В девятиэтажном доме Красноярска произошел хлопок

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Красноярск
20:24 15 Сентября 2019
красноярск, происшествия
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В доме по ул. Аральская, 14 произошел взрыв. В результате ЧП эвакуированы 37 человек, никто из жильцов не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. 

«Произошло деформирование стены между мусоросборником и первым этажом подъезда. Частично повреждено остекление окон первого и второго подъездов», — пояснили в ведомстве. 

Повреждения также получили пять припаркованных рядом с подъездом автомобилей. 

В 19:00 на сайте МЧС появилась информация, что жильцы вернулись в свои квартиры. 

«Тепловой контур дома восстановлен, также  установлены специальные маячки, чтобы отслеживать состояние дома до прибытия комплекса «Стрела-П»», - пояснили в чрезвычайном ведомстве. 

По данным СМИ, на первом этаже дома в мусоропроводе взорвался газовый баллон — это и стало причиной ЧП. Информацию пока не подтверждают. 

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